Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, λόγω τεχνικής βλάβης κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Αρμενία.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς το Ερεβάν για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όταν το κυβερνητικό αεροσκάφος τύπου Airbus A310 παρουσίασε πρόβλημα εν πτήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, υπήρξαν ενδείξεις καπνού στο πιλοτήριο, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το πλήρωμα προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα.

Η βλάβη δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί αεροπλοΐας, τέτοιου είδους περιστατικά αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη επιφυλακή.

Ο Πέδρο Σάντσεθ παρέμεινε στην Άγκυρα για τη νύχτα, φιλοξενούμενος σε κρατικό ξενώνα κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ οι ισπανικές αρχές προχώρησαν σε νέο σχεδιασμό της μετακίνησής του.

Για τη συνέχιση του ταξιδιού, εστάλη νέο κυβερνητικό αεροσκάφος από τη Μαδρίτη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναχώρησε τελικά με προορισμό το Ερεβάν, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Όπως μεταδίδεται, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο Σάντσεθ είχε αντιμετωπίσει παρόμοια τεχνική βλάβη και τον Σεπτέμβριο του 2025, σε πτήση προς διεθνή σύνοδο.

