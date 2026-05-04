Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την προέλευση του δημοφιλούς λογαριασμού ειδήσεων συγκρούσεων «Clash Report» εγείρονται μετά από αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέρος οργανωμένης τουρκικής μιντιακής δραστηριότητας με διασυνδέσεις στο περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την έρευνα του αναλυτή Eitan Fischberger, το Clash Report – που παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος aggregator ειδήσεων για πολεμικές συγκρούσεις – αποτελεί την αγγλόφωνη «βιτρίνα» της τουρκικής πλατφόρμας GDH, η οποία ανήκει στην εταιρεία Monolog Medya.

Διασυνδέσεις με κρατικά και οικογενειακά δίκτυα

Η Monolog Medya, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει διατηρήσει συνεργασίες με οργανισμούς που συνδέονται με την οικογένεια Ερντογάν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ίδρυμα TÜRGEV, το οποίο συνδέεται άμεσα με μέλη της οικογένειας του Τούρκου προέδρου, καθώς και το τεχνολογικό φεστιβάλ Teknofest, που οργανώνεται από το ίδρυμα T3 του γαμπρού του, Selçuk Bayraktar.

Επιπλέον, επικεφαλής της εταιρείας φέρεται να είναι ο Cüneyt Polat, πρώην στέλεχος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα TRT, γεγονός που ενισχύει τις αναφορές περί στενών δεσμών με τον κρατικό μηχανισμό ενημέρωσης της Τουρκίας.





My biggest investigation ever:



Clash Report — the conspiracy-peddling account that half of X treats as gospel — is a Turkish influence operation, disguised as breaking news and tied to Erdoğan's family.



The operators didn't put their names on the door.

So I did it for them. pic.twitter.com/Bhd9nQQoFV — Eitan Fischberger (@EFischberger) May 2, 2026

Δίκτυο στελεχών από κρατικά ΜΜΕ

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι στελέχη του Clash Report προέρχονται από κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το TRT και το Anadolu Ajansı. Μεταξύ αυτών αναφέρεται ο Mehmet A. Kancı, ο οποίος φέρεται να διατηρεί ενεργό ρόλο τόσο στο Clash Report όσο και στο TRT.

Αρχισυντάκτης του εγχειρήματος εμφανίζεται ο Kamer Kurunç, ενώ στο δίκτυο συνεργατών περιλαμβάνονται και άλλοι δημοσιογράφοι με προϋπηρεσία σε τουρκικά μέσα.





Επιρροή και διεθνής απήχηση

Το Clash Report έχει καταφέρει να αποκτήσει ευρεία απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το περιεχόμενό του να αναπαράγεται από πολιτικούς, δημοσιογράφους και αναλυτές στη Δύση. Ωστόσο, η έρευνα υποστηρίζει ότι ανάμεσα στις ειδήσεις δημοσιεύονται και περιεχόμενο με συνωμοσιολογικά ή αμφιλεγόμενα στοιχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρονική ενεργοποίηση του λογαριασμού το 2020, την περίοδο στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στη Συρία, γεγονός που – κατά τον ερευνητή – ενισχύει τις υποψίες περί στοχευμένης χρήσης του ως εργαλείου επιρροής.

Χωρίς απαντήσεις

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία Monolog Medya ή τους διαχειριστές του Clash Report αναφορικά με τις καταγγελίες.

Οι αποκαλύψεις αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην ενημέρωση για διεθνείς συγκρούσεις και την πιθανή αξιοποίησή τους στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών στρατηγικών.