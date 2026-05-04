Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών έπληξε την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων τη Δευτέρα (04/05), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,2 μίλια), ανέφερε το GFZ.
Η Φιλιππινέζικη υπηρεσία σεισμολογίας, Phivolcs, ανέφερε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί από τον σεισμό.
🔔#Earthquake (#lindol) M3.2 occurred 23 km NW of #Borongan (#Philippines) 23 min ago (local time 14:13:37). More info at:— EMSC (@LastQuake) May 4, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/houhzQXCod
🖥https://t.co/Bkk3nneihl pic.twitter.com/fS8WUKg2GB
Πηγή: ΕΡΤ