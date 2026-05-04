Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ "συντονισμένο" ανάμεσα "στο Ιράν και τις ΗΠΑ", κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να αρθεί ο αποκλεισμός αυτής της σημαντικής θαλάσσιας οδού, κριτικάροντας ένα "ασαφές" πλαίσιο.

Ο Μακρόν έκρινε επίσης σήμερα ότι είναι "ζωτικής σημασίας" ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

"Θέλω εδώ να πω οτι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο", σημείωσε κατά την άφιξή του για την σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν.

"Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών", πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP