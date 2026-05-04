Σε αυστηρή επιτήρηση μπαίνουν μπαρ και εστιατόρια σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς η FIFA εντείνει τα μέτρα προστασίας των εμπορικών της δικαιωμάτων, περιορίζοντας ακόμη και τη χρήση της φράσης «World Cup» σε διαφημίσεις.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times, επιχειρήσεις που σχεδιάζουν προβολές αγώνων σε Τορόντο και Βανκούβερ καλούνται να αποφύγουν τη χρήση κατοχυρωμένων όρων όπως «FIFA» και «World Cup», προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.

Η FIFA, που αντλεί σημαντικά έσοδα από τα εμπορικά και διαφημιστικά δικαιώματα, έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς ελέγχου με τη συνδρομή νομικών, εθελοντών και τοπικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται «ζώνες ελέγχου» γύρω από τα στάδια, όπου θα επιτηρείται η χρήση εμπορικών σημάτων, ενώ οι δημοτικές αρχές θα πραγματοποιούν ελέγχους για παραβάσεις.

Ήδη, επιχειρηματίες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, επιλέγοντας εναλλακτικές ονομασίες όπως «Watch the Games» ή «Global Kickball Cup», ώστε να αποφύγουν προβλήματα. Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι ακόμη και ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις σε ενοικιαστές σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με εμπορικά δικαιώματα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, φίλαθλοι δηλώνουν ότι δύσκολα θα σταματήσουν να αποκαλούν τη διοργάνωση «World Cup», τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής παρακολούθησης αγώνων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα εισιτήρια παραμένουν απλησίαστα για πολλούς.