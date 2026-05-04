Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα hantavirus σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί, ενώ πέντε ακόμη εξετάζονται ως πιθανά, με τον ΠΟΥ να αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «λεπτομερείς έρευνες», συμπεριλαμβανομένων επιπλέον εργαστηριακών εξετάσεων.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τι είναι ο hantavirus;

Ο hantavirus είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά και μολύνουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω εισπνοής σωματιδίων που αιωρούνται στον αέρα από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Η μόλυνση μπορεί να προκληθεί όταν ο ιός μεταφερθεί στον αέρα από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Σπανιότερα, μπορεί να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες:

: Ξεκινά με κόπωση, πυρετό και μυαλγίες και μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με θνησιμότητα περίπου 38%. Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS): Πιο σοβαρή μορφή που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει χαμηλή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσα κρούσματα καταγράφονται παγκοσμίως;

Υπολογίζεται ότι καταγράφονται περίπου 150.000 περιστατικά HFRS κάθε χρόνο παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία, με πάνω από τα μισά να εντοπίζονται στην Κίνα.

Στις ΗΠΑ, από το 1993 έως το 2023 έχουν καταγραφεί 890 κρούσματα. Ένα από τα βασικά στελέχη, ο ιός Seoul, εντοπίζεται παγκοσμίως.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον hantavirus. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αντιιικά φάρμακα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Πρόληψη

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν:

Αποφυγή επαφής με τρωκτικά

Σφράγιση σημείων εισόδου σε κατοικίες

Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό χώρων με περιττώματα τρωκτικών

Πρόσφατα περιστατικά



Τον Φεβρουάριο του 2025, η Betsy Arakawa, σύζυγος του ηθοποιού Gene Hackman, πέθανε από αναπνευστική νόσο που συνδέθηκε με hantavirus. Εκτιμάται ότι προσβλήθηκε από HPS, την πιο συχνή μορφή στις ΗΠΑ.