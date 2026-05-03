Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τουρκία όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε περίπου 30 άτομα βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαντάκι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι νεκροί είναι τέσσερις και οι τραυματίες δεκαπέντε.

Σύμφωνα με τις εικόνες που κατέγραψαν τηλεοπτικά δίκτυα, το λεωφορείο σταμάτησε με την οροφή προς το έδαφος, γεγονός που συνέβαλε στο σοβαρό τραυματισμό των επιβαινόντων. Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ενώ όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης αιτία του τραγικού δυστυχήματος είναι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων.

Βίντεο από κάμερα στον αυτοκινητόδρομο δείχνει την στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχό του οχήματος επιχειρώντας να προσπεράσει ένα φορτηγό και βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα εκτός δρόμου.





Πηγή: ΕΡΤ