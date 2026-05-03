Αιχμές κατά της Ελλάδας διατυπώνουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αφορμή την επέμβαση ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Sumud ανοιχτά της Κρήτης. H Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για «παθητική στάση» σε περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τουρκική πλευρά αξιολογεί το περιστατικό ως σοβαρό ζήτημα διεθνούς δικαίου, καθώς αφορά επέμβαση σε πολιτικά πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ σημειώνουν ότι κατά την επέμβαση, η οποία φέρεται να σημειώθηκε περίπου 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης, «παρεμποδίστηκαν τα συστήματα επικοινωνίας, σημειώθηκε παρενόχληση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πραγματοποιήθηκε φυσική επιβίβαση σε κάποια πλοία».





«Παραβίαση θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου»





Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, ιδίως ως προς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών και την προστασία των πολιτικών πλοίων.

Όπως επισημαίνουν, «δεδομένου ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Παράλληλα, προσθέτουν ότι τέτοιες ενέργειες «υπονομεύουν τους κανόνες που αφορούν το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, το δικαίωμα στη ζωή και την προστασία της πολιτικής ιδιοκτησίας».





Αιχμές κατά της Ελλάδας για «παθητική στάση»





Σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ στρέφονται κατά της Αθήνας για τη στάση της μετά το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν, «η τήρηση μιας παθητικής στάσης από την Ελλάδα σε ένα περιστατικό που συνέβη στη δική της περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης, δείχνει ότι αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της».

Επιπλέον, σημειώνουν ότι το γεγονός πως πλοίο που μετέφερε το πλήρωμα, το οποίο είχε τεθεί υπό κράτηση από ισραηλινές δυνάμεις, κατευθύνθηκε σε ελληνικό λιμάνι, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση των ελληνικών αρχών, εντείνει την κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση.





Αναφορές σε Μητσοτάκη και Δένδια





Οι ίδιες πηγές συνδέουν τη στάση της Ελλάδας με τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας της.

«Αναφέρεται ότι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Δένδια προκαλούν αντιπαραθέσεις σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η παθητική στάση της Ελλάδας σε ένα περιστατικό που συνέβη στην δική της περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης, καταδεικνύει ότι αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της».

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι «αυτή η στάση της Ελλάδας επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο».





Προειδοποιήσεις για περιφερειακή ασφάλεια και διεθνές δίκαιο





Οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ επεκτείνουν την κριτική τους στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνουν, «όταν εξετάζονται συνολικά οι στρατιωτικές δραστηριότητες που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα και οι παρεμβάσεις του κατά των πρωτοβουλιών ανθρωπιστικής βοήθειας, οι εν λόγω εξελίξεις δείχνουν ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου τίθενται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση στην πράξη».

Προσθέτουν ότι «αυτή η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τις ισορροπίες της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο».

Καταλήγοντας, επισημαίνουν ότι «η αποκλιμάκωση της έντασης, η διασφάλιση των ανθρωπιστικών αποστολών και η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου έχουν κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας».





Τουρκία: Έρχεται νέο νομοσχέδιο για θαλάσσιες ζώνες - Αιγαίο, Κρήτη και «γκρίζες» ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο



Νέο νομοθετικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της στις θαλάσσιες ζώνες ετοιμάζει η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ, με την Άγκυρα να προωθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο ρύθμισης που επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Μιλιέτ, η τουρκική κυβέρνηση, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς και ειδικούς, επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την πλήρη ρύθμιση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της νομικής βάσης της Τουρκίας στη θάλασσα, σε μια περίοδο που –όπως επισημαίνεται– «οι θάλασσες αποτελούν πλέον πεδίο ανταγωνισμού για κυριαρχία λόγω των ενεργειακών πόρων που βρίσκονται στον πυθμένα τους».





Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο





Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, όπου εντοπίζονται οι βασικές ελληνοτουρκικές διαφορές.

Όπως αναφέρεται, «το Αιγαίο αποτελεί το πιο ακανθώδες πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, τόσο από πλευράς των χωρικών υδάτων όσο και της υφαλοκρηπίδας», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ενεργειακές προοπτικές της περιοχής.





Casus belli σε Αιγαίο και Κρήτη





Στο ίδιο πλαίσιο, το ρεπορτάζ επαναλαμβάνει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για τα χωρικά ύδατα, σημειώνοντας ότι η Τουρκία εφαρμόζει 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και 12 σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο Πέλαγος, ενώ στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο εφαρμόζει 6 μίλια λόγω της στάσης της Τουρκίας», ενώ προστίθεται ότι «η Ελλάδα διατηρεί συνεχώς στην επικαιρότητα τη θέση της για τα 12 μίλια».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Κρήτη, για την οποία αναφέρεται ότι «η Τουρκία θεωρεί ότι η Κρήτη εμπίπτει στο πλαίσιο του casus belli όσον αφορά στην πιθανή επέκταση στα 12 μίλια».

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα αναφέρει πως «το γεγονός ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε την Κρήτη ως βάση εφοδιασμού και επιχειρήσεων κατά την επίθεση εναντίον του Στολίσκου Sumud, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο και την θέση του νησιού στις διαφορές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Σε αναζητήσεις που έγιναν μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την επίθεση του Ισραήλ, κέντρισαν την προσοχή φράσεις όπως “η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια ανοικτά της Κρήτης, δηλαδή εκτός των 12 μιλίων χωρικών υδάτων της Ελλάδας, σε διεθνή ύδατα”.

Αυτή η κατάσταση δημιούργησε την εντύπωση ότι οι ελληνικές θέσεις υποστηρίζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης», συνάγει το δημοσίευμα της Μιλιέτ, παραπέμποντας σε σχετικές αναζητήσεις εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν σε αναζητήσεις Τούρκων αξιωματούχων σχετικά με τα χωρικά ύδατα της Κρήτης συνοψίζονται ως εξής:

«CHATGPT: Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται ότι το περιστατικό (σ.σ. Sumud) έλαβε χώρα εκτός των 6 ναυτικών μιλίων των χωρικών υδάτων που εφαρμόζει de facto η Ελλάδα γύρω από την Κρήτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι η παρέμβαση έλαβε χώρα απευθείας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Λειτουργία GOOGLE AI: Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου περιλαμβάνεται και η Κρήτη, το εύρος των χωρικών υδάτων της Ελλάδας είναι επί του παρόντος 6 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα, το 2021, επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο Πέλαγος (δυτικά της χώρας) σε 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου βρίσκεται και η Κρήτη, το ισχύον όριο παραμένει στα 6 μίλια.

Gemini: Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εύρος των χωρικών υδάτων της Κρήτης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα νότια της Κρήτης σε 12 μίλια [marinedealnews.com]. Έχει επίσης επισημανθεί ότι το σχέδιο αυτό θα θεωρηθεί από την Τουρκία ως «casus belli» (αιτία πολέμου)».





Συμφωνίες και περιφερειακές κινήσεις





Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη το 2019, ενώ συνεχίζονται επαφές για πιθανή συμφωνία και με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να έρθει στην ημερήσια διάταξη και μια συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας την προσεχή περίοδο».



Διαβάστε επίσης: Θρίλερ στην Ελλάδα: Αιματηρή συμπλοκή σε φυλακές - Νεκροί δύο κρατούμενοι