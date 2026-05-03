Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον ένα άτομο και τραυμάτισαν τέσσερις διασώστες την Κυριακή, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του, παρά την εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμό του με τη Χεζμπολάχ.

Σε χωριστές ανακοινώσεις, το Υπουργείο ανέφερε ότι μια επιδρομή στην Αραμπσαλίμ σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο και τραυμάτισε τρία, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και μια άλλη επιδρομή στη Σρίφα τραυμάτισε πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διασωστών από την Ισλαμική Επιτροπή Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, καθώς η επιδρομή χτύπησε κοντά σε ένα από τα κέντρα τους.

«Το Υπουργείο επαναλαμβάνει την καταδίκη του για αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και υπενθυμίζει τι περιλαμβάνεται στο Άρθρο 19 της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την ανάγκη επαλήθευσης ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς από οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται από επιθέσεις σε ζώνες συγκρούσεων, ενώ αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο», ανέφερε το Υπουργείο.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε την Κυριακή νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης στο νότιο Λίβανο για χωριά πέρα από την περιοχή που κατέχει.

Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων σε όλο τον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πόλεων που δεν αναφέρονται στην προειδοποίηση εκκένωσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ