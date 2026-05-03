Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο «Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Απειλές από τον πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης παρομοιάζει σε ανάρτησή του στο Χ τις αμερικανικές δυνάμεις που αποκλείουν τα Στενά του Ορμούζ με «πειρατές» και απειλεί να μετατρέψει την υδάτινη οδό σε «νεκροταφείο» αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων.





The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026





«Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X. «Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο από τα αεροπλανοφόρα και τις δυνάμεις σας, όπως ακριβώς τα συντρίμμια των αεροσκαφών σας έμειναν πίσω στο Ισφαχάν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός αεροσκάφους F-15E τον περασμένο μήνα.



Πηγή: Πρώτο Θέμα