Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Κυριακή ‌ότι οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω εάν η Ουκρανία ‌συνεχίσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, ανέφερε η ρωσική τηλεόραση.

«Εάν επιπλέον όγκοι πετρελαίου μας μειωθούν από την αγορά, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω από τα τρέχοντα επίπεδα, τα οποία είναι ήδη πάνω από 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτό θα σήμαινε ότι ακόμη και με χαμηλότερους όγκους εξαγωγών, οι εταιρείες μας θα κέρδιζαν περισσότερα χρήματα και το κράτος θα λάμβανε περισσότερα έσοδα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Διαβάστε επίσης: Βομβαρδισμένο Πανεπιστήμιο στο Ιράν μετατρέπεται σε «μουσείο πολέμου»

Πηγή: ΚΥΠΕ