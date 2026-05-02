Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στη λίμνη Κόμο, μετά από βουτιά από προβλήτα στο Mandello al Lario.

Όταν ο έφηβος δεν εμφανίστηκε στην επιφάνεια, οι φίλοι του κάλεσαν άμεσα βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν η ακτοφυλακή και ελικόπτερο της πυροσβεστικής, με δύτες που ανέσυραν τη σορό του από τον βυθό.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο 15χρονος υπέστη κάποιο ιατρικό πρόβλημα ενώ ήταν στο νερό και γίνονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Ο έφηβος φέρεται να βούτηξε σε περιοχή με απαγόρευση πρόσβασης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Mandello al Lario, Riccardo Fasoli, μέσω του προφίλ του στο Facebook. Ο Fasoli τόνισε την ανάγκη για εντατικότερη ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και σημείωσε ότι, παρά τα μέτρα ασφαλείας, το παράδειγμα που δίνουν τα κοινωνικά δίκτυα και η τηλεόραση οδηγεί νέους να παραβιάζουν τους κανόνες σε επικίνδυνες περιοχές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα