Οι ιρανικές αρχές πρέπει να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί ώστε να μπορέσει να λάβει επειγόντως θεραπεία από την αφοσιωμένη ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί καθώς η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής της επιτροπής που απονέμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Η υγεία της Μοχαμαντί, που έλαβε το Βραβείο Ειρήνης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν το 2023, έχει "επιδεινωθεί σοβαρά", δήλωσε ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες επικαλούμενος την οικογένεια και δικηγόρο της.

Πηγή: ΑΠΕ