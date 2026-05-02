Τα κόμματα στην Βουλγαρία δαπάνησαν πάνω από 913.000 ευρώ σε διαφημίσεις προεκλογικής εκστρατείας, τα περισσότερα σε μικρό αριθμό μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των κομματικών διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 19ης Απριλίου, οι σχηματισμοί που διεκδιούσαν θέση στο Κοινοβούλιο δαπάνησαν πάνω από 913.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε διαφημίσεις, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων (42,52%) να πηγαίνει σε διαφημίσεις στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.

Τα διαφημιστικά έξοδα των κομμάτων συγκεντρώθηκαν σε περιορισμένο αριθμό μέσων ενημέρωσης, κυρίως τηλεοπτικά κανάλια, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δημόσιου Περιβάλλοντος. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από τους επίσημους ιστότοπους 38 εθνικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (8 τηλεοπτικά κανάλια, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 11 εφημερίδες και 16 ιστότοπους και πρακτορεία πληροφοριών).

Ο σχηματισμός που δαπάνησε τα περισσότερα χρήματα σε διαφημίσεις ήταν το Progressive Bulgaria (196.219,42 ευρώ). Οι υπόλοιποι δέκα κορυφαίοι ήταν το Continue the Change – Democratic Bulgaria (172.157,23 ευρώ), το Vazrazhdane (163.691,13 ευρώ), το GERB-UDF (61.712,27 ευρώ), το BSP – United Left (55.834,64 ευρώ), το MRF (32.121,63 ευρώ), το Velichie (29.479 ευρώ) και το Siyanie (25.147 ευρώ), το Blue Bulgaria (20.861,43 ευρώ) και το Anti-Corruption Block (19.074,84 ευρώ).

Ανά μέσο ενημέρωσης, το μεγαλύτερο μερίδιο των διαφημιστικών δαπανών κατευθύνθηκε στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης (42,52%), ακολουθούμενα από άλλα τηλεοπτικά κανάλια (35,15%), τη Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (7,87%), άλλους παρόχους ραδιοφωνικών υπηρεσιών (6,9%), τα έντυπα μέσα ενημέρωσης (6,44%) και το Βουλγαρικό Εθνικό Ραδιόφωνο (1,12%).

Οπως αναφέρεται, τα δεδομένα υποδεικνύουν ποικίλες προσεγγίσεις στην επικοινωνία των πολιτικών σχηματισμών με τους ψηφοφόρους. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ιδίως η τηλεόραση, παραμένουν σημαντικά, αλλά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις κομματικές στρατηγικές και το τρέχον πλαίσιο. Τα μεγάλα κόμματα επιδιώκουν εθνική εμβέλεια και υποστήριξη. Τα μικρότερα κόμματα, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούν συχνότερα πακέτα μέσων ενημέρωσης, με την εποπτεία του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα κεφάλαια να παραμένει συχνά ελάχιστη.

Για ορισμένους συμμετέχοντες, αναφέρει το Ινστιτούτο, τα πακέτα μέσων ενημέρωσης αποτελούν τον κύριο ή μοναδικό πόρο στην εκστρατεία. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη προτίμηση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσφέρουν πιο προσιτές τιμές, μεγαλύτερης διάρκειας εμπλοκή, έλλειψη εποπτείας και πολύ ευκολότερη στόχευση κοινού.

Στην τρέχουσα εκστρατεία, ωστόσο, υπήρξε μια μικρή μετατόπιση από αυτήν την τάση λόγω της απαγόρευσης της πολιτικής διαφήμισης στο Meta, καταλήγει το Ινστιτούτο.

Πηγή: ΚΥΠΕ