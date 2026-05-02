Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D, που εκτοξεύτηκε τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πλέον πλήρως λειτουργικός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κρίσιμης φάσης θέσης σε τροχιά.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι κρίσιμα για την παρακολούθηση όλων των καιρικών συνθηκών, από φυσικές καταστροφές και θαλάσσιο πάγο έως παραμόρφωση της γης και αποψίλωση των δασών.

Η απεικόνιση του αστερισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες, μέρα και νύχτα, έχει γίνει απαραίτητη για επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως, αναφέρει ο ΕΟΔ.

Με την ανάπτυξη και των τεσσάρων δορυφόρων Sentinel-1, "αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για αυτήν την εμβληματική αποστολή, ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία και που βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για το μέλλον της παρατήρησης της Γης".

Αναφέρεται πως όταν ο Sentinel-1A - ο πρώτος αυτής της γενιάς - εκτοξεύτηκε το 2014, σηματοδότησε κάτι περισσότερο από την έναρξη μιας μόνο αποστολής, σηματοδότησε την έναρξη του Copernicus, του βήματος παρατήρησης της Γης του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτυχία του, προστίθεται, απέδειξε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να παρέχει συνεπή, υψηλής ποιότητας δεδομένα παρατήρησης της Γης για τις Υπηρεσίες Copernicus και πολλά άλλα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή Sentinel-1 σχεδιάστηκε ως ένας αστερισμός δύο πανομοιότυπων δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη σε γωνία 180 μοιρών για βέλτιστη κάλυψη - έτσι το 2016, ο Sentinel-1B εκτοξεύτηκε για να συνδυαστεί με τον Sentinel-1A.

Η αποστολή Sentinel-1B έληξε τον Αύγουστο του 2022, μετά από μια τεχνική ανωμαλία που την κατέστησε ανίκανη να συλλέξει δεδομένα. Ωστόσο, ο Sentinel-1C εκτοξεύτηκε το 2024 για να αποκαταστήσει τον αστερισμό, ακολουθούμενος από τον Sentinel-1D ένα χρόνο αργότερα.

