Δύο ακτιβιστές της «Global Sumud Flotilla», που προσπάθησε να διαπεράσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και Τίαγκο Άβιλα, οι οποίοι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 176 ακτιβιστές που αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ «είναι ύποπτοι για παράνομη συνεργασία με τη “Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού”, μια οργάνωση που έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την οποία το υπουργείο περιγράφει ως “προσωπείο της Χαμάς”.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι ο Αμπού Κεσέκ, Ισπανός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής και ο Άβιλα, Βραζιλιάνος πολίτης, θα «λάβουν προξενική επίσκεψη από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων χωρών τους στο Ισραήλ».

Πηγή: ΕΡΤ