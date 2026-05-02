Περίπου 20.000 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε ένα παράνομο rave πάρτι σε στρατιωτικό χώρο στη Γαλλία, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο μη εκραγέντων πυρομαχικών και άλλων πιθανών εκρήξεων.

Το rave κοντά στην πόλη Μπουρζ στην κεντρική Γαλλία ξεκίνησε την Παρασκευή και οι διοργανωτές αναμένουν ότι έως και 30.000 άτομα από τη Γαλλία και γειτονικές χώρες θα φτάσουν εκεί στην κορύφωση της εκδήλωσης αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Παρά τον παράνομο χαρακτήρα της, η Κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτής της εκδήλωσης και να περιορίσει τυχόν διαταραχές, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε η νομαρχία σε ανακοίνωσή της.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Philippe Le Moing Surzur, περιφερειακός αξιωματούχος, δήλωσε ότι ο χώρος ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω των μη εκραγέντων πυρομαχικών που μπορεί να περιέχει».

Ενώ τα σύγχρονα βλήματα δεν αποτελούν απειλή, προειδοποίησε για τον κίνδυνο από παλαιότερα μη εκραγέντα πυρομαχικά και προέτρεψε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τα κοντινά δάση.

«Αυτός είναι ένας χώρος που χρησιμοποιείται εδώ και 150 χρόνια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πιθανώς παλιά βλήματα πυροβολικού εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί εξουδετέρωσης τα ανακαλύπτουν τακτικά.

Οι συμμετέχοντες βλέπουν το πάρτι όχι μόνο ως ευκαιρία για χαλάρωση, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά της αυστηρότερης νομοθεσίας που στοχεύει στις παράνομες techno συγκεντρώσεις.

Περίπου 600 αστυνομικοί και 45 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο χώρο.

«Ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη συγκέντρωση απόψε», δήλωσε η Edith Raquin, Δήμαρχος του Cornusse, ενός χωριού 220 κατοίκων που βρίσκεται λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από το χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ