Τέσσερα άτομα διασώθηκαν από τον Σηκουάνα στο Παρίσι, ύστερα από ατύχημα κατά το οποίο ένα λεωφορείο κατέληξε στο νερό, όταν εκπαιδευόμενη οδηγός έχασε τον έλεγχο και έσπασε προστατευτική μπάρα.



Το περιστατικό



Η οδηγός, ο εκπαιδευτής της και δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το ποτάμι. Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Juvisy-sur-Orge, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της γαλλικής πρωτεύουσας.



Οι συνθήκες του ατυχήματος



Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η οδηγός βρισκόταν στο τελικό στάδιο της εκπαίδευσής της. Το λεωφορείο φέρεται να συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα πριν καταλήξει στον ποταμό. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια, ενώ τόσο η οδηγός όσο και ο εκπαιδευτής βρέθηκαν αρνητικοί σε ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.



Οι εικόνες από το σημείο



Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αργότερα δείχνουν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, να διακρίνεται ως ένα επιμήκες λευκό σχήμα κοντά στην όχθη, δίπλα σε γέφυρα. Διασώστες με καταδυτικό εξοπλισμό εντοπίστηκαν πάνω στην οροφή του οχήματος.



Κοντά στο σημείο βρέθηκε και το μικρό μπλε αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε το λεωφορείο, καθώς και κατεστραμμένα μεταλλικά προστατευτικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου ξεκίνησε αργότερα την ίδια ημέρα, με γερανούς να το ανασύρουν από το νερό.



Μαρτυρίες και δηλώσεις



Η τοπική βουλευτής Claire Lejeune ανέφερε σε ανάρτησή της ότι στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευόμενης οδηγού, καθώς και ένα ακόμη όχημα.

Μάρτυρας που μίλησε στο AFP δήλωσε ότι είδε το λεωφορείο να παρασύρει το αυτοκίνητο πριν πέσει από το ύψος και βυθιστεί στον ποταμό.



Πηγή: skynews



