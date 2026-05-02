Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Εργαζόμαστε από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσουμε την απόφασή τους σχετικά με τη θέση της δύναμης στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια -- όπου βλέπουμε ήδη πρόοδο αφότου Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ [τους στην άμυνα] κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στη Χάγη», ανέφερε η Χαρτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ