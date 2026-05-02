Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες το Σάββατο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. Ο ένας είχε κατηγορηθεί συλλογή πληροφοριών κοντά στον πυρηνικό σταθμό Νατάνζ στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Επικαλούνται δικαστικές αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι οι Γιαγκούμπ Καριμπούρ και Νάσερ Μπακαρζαντέχ απαγχονίστηκαν αφού κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία σε υπηρεσίες πληροφοριών με το Ισραήλ και την υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ.

Ανέφεραν ότι ο Καριμπούρ διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες σε έναν αξιωματικό της Μοσάντ, ενώ ο Μπακαρζαντέχ κατηγορήθηκε για συλλογή στοιχείων σχετικά με κυβερνητικές και θρησκευτικές προσωπικότητες και βασικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Νατάνζ.



Πηγή: ΚΥΠΕ