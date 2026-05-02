Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε χθες Παρασκευή ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο, δύο μεγαλουπόλεις που υπέστησαν σφοδρά ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν επίσης την Οδησσό, υποστηρίζοντας πως τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.

Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες. Το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ