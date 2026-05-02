Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ σχετικά με την προθεσμία 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από τη Φλόριντα, ο πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν «και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Όμως νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών με τη δικαιολογία της «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, όταν και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ