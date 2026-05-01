Σε τροχιά έντασης κινούνται οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθούν οι δασμοί στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στο 25%, με την ευρωπαϊκή πλευρά να απαντά πως θα «διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (...) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε επίσης ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάζουν οχήματα εντός των ΗΠΑ δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επενδύσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ, με νέες μονάδες παραγωγής που θα στελεχωθούν από Αμερικανούς εργαζομένους να αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία.

Η πρώτη αντίδραση της ΕΕ ήταν άμεση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ ένδειξη αναξιοπιστίας. «Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους».

Ο ίδιος τόνισε ότι η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ είναι «απαράδεκτη», επισημαίνοντας πως η ΕΕ τηρεί τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε πέρυσι στη Σκωτία, η οποία προέβλεπε δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα και απέτρεψε έναν ευρύτερο εμπορικό πόλεμο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία σε αρκετές περιπτώσεις, αναφέροντας ενδεικτικά ότι περισσότερα από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο υπόκεινται πλέον σε μέσο δασμό 26%.

Ο Μπερντ Λάνγκε σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει «με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα», αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αντίδρασης από τις Βρυξέλλες.

Αντιδρά η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας

Για «τεράστιο κόστος» και συνέπειες και για τους καταναλωτές - και στις ΗΠΑ - προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για νέους δασμούς ύψους 25% για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρώπη. Η κ. Μιούλερ κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία τους.

«Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρυμένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε η κυρία Μιούλερ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αύξησης των δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ σε 25% από 15% που προέβλεπε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Η συμφωνία ωστόσο «πάγωσε» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αμφισβητούσε τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον το 2025, αλλά και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία. «Η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία πρέπει να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές. Καλούμε επειγόντως ΕΕ και ΗΠΑ να ξεκινήσουν τις συνομιλίες, τόνισε η πρόεδρος της VDA και υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις».

Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει για την ώρα αρνηθεί να σχολιάσει την εξέλιξη.