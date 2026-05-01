Οι ιταλικές αρχές απομάκρυναν την Παρασκευή περίπου 3.500 άτομα στην περιοχή της Τοσκάνης, καθώς προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που μαίνεται για περισσότερες από 24 ώρες.

Πάνω από 800 εκτάρια (σχεδόν 2.000 στρέμματα) έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στα βουνά μεταξύ των ιστορικών πόλεων Λούκα και Πίζα.

Ο Δήμος Σαν Τζουλιάνο Τέρμε ανακοίνωσε ότι εξαιτίας του ανέμου η φωτιά προσέγγισε το χωριό Ασιάνο. Στην περιοχή επιχειρούν τρία αεροσκάφη Canadair και ένα ελικόπτερο, επίγεια τμήματα της Πυροσβεστικής και Αστυνομικοί.

Οι εκτοπισμένοι μεταφέρθηκαν σε γυμναστήρια που μετατράπηκαν σε προσωρινούς χώρους υποδοχής.

A big wildfire on Mount Faeta in Tuscany, Italy, has forced around 3,000 people to leave their homes.



The fire is spreading because of strong winds and has already burned about 800 hectares of forest area. pic.twitter.com/OaYfsVSnI7 — Firstpost (@firstpost) May 1, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ