Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας συζήτησαν την ισραηλινή επίθεση στον στολίσκο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την επέμβαση του Ισραήλ που στόχευε τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Πέμπτη πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του αλλά δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αποστολή του Sumud απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στις 12 Απριλίου. Αργά στις 29 Απριλίου, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επέμβαση σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, στοχεύοντας σκάφη που μετέφεραν ακτιβιστές.

Πηγή: ΚΥΠΕ