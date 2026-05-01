Ένας 45χρονος άνδρας εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου την Παρασκευή κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με επίθεση κατά την οποία δύο Εβραίοι άνδρες μαχαιρώθηκαν στο βόρειο Λονδίνο. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση "ύποπτο τρομοκρατικό περιστατικό".

Μετά την επίθεση, οι αρχές ασφαλείας αύξησαν την εθνική τρομοκρατική απειλή στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανή μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Τα μαχαιρώματα ακολούθησαν μια σειρά από περιστατικά που στόχευαν εβραϊκές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή του βόρειου Λονδίνου, όπου ζει ένας μεγάλος εβραϊκός πληθυσμός.

Μετά τα περιστατικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε για ισχυρότερη δράση για την προστασία του εβραϊκού λαού.

Φιλοπαλαιστινιακές πορείες στο μέλλον ίσως αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους περιορισμούς εν μέσω εκτεταμένων εκκλήσεων για μεγαλύτερη προστασία της μικρής εβραϊκής κοινότητας της Βρετανίας, η οποία αποτελείται από περίπου 290.000 άτομα.

Την Παρασκευή, ο 45χρονος Έσα Σουλεϊμάν εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ του Λονδίνου με δύο κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας του 34χρονου Σλόιμε Ραντ και του 76χρονου Μοσέ Σάιν - που κατονομάζεται στις κατηγορίες ως Νόρμαν Σάιν - και κατοχής επιθετικού αντικειμένου.

Ο Σουλεϊμάν, Βρετανός υπήκοος που γεννήθηκε στη Σομαλία, κατηγορείται επίσης για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με χωριστό περιστατικό νωρίτερα την ίδια ημέρα στο νότιο Λονδίνο.

Προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου στις 15 Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters