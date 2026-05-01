Ο νέος νόμος περί θανατικής ποινής στο Ισραήλ που επιτρέπει την εκτέλεση Παλαιστινίων που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις διαιωνίζει τις φυλετικές διακρίσεις εναντίον τους, δήλωσε την Παρασκευή μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας την άμεση κατάργησή του.

Ο νόμος ισοδυναμεί με σοβαρή διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, που ψηφίστηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο τον Μάρτιο, οι Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που έχουν καταδικαστεί από στρατιωτικά δικαστήρια για την πραγματοποίηση θανατηφόρων επιθέσεων που χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατία», θα αντιμετωπίσουν την θανατική ποινή ως προκαθορισμένη ποινή.

«Ο νέος νόμος αποτελεί σοβαρό πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναιρώντας το μακροχρόνιο de facto μορατόριουμ του Ισραήλ στις εκτελέσεις από το 1962 και επεκτείνοντας τη χρήση της θανατικής ποινής», δήλωσε η επιτροπή.

Ο νόμος «de facto εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους» και ορίζει προθεσμία 90 ημερών για τις εκτελέσεις μόλις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, δήλωσε η επιτροπή.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι «έχουν διασφαλισμένα τα δικαιώματά τους στην ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου, στην ασφάλεια του ατόμου, στην προστασία από βία ή σωματική βλάβη και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη».

Η επιτροπή κάλεσε επίσης το Ισραήλ να «τερματίσει όλες τις πολιτικές και πρακτικές που συνιστούν φυλετικές διακρίσεις και διαχωρισμό των Παλαιστινίων».

Ανέφερε ότι άλλες χώρες θα πρέπει «να διασφαλίσουν ότι οι πόροι τους δεν χρησιμοποιούνται για την επιβολή ή την υποστήριξη μεροληπτικών πολιτικών και πρακτικών κατά των Παλαιστινίων που ζουν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη».

Η επιτροπή των 18 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων παρακολουθεί την τήρηση της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από τα 182 κράτη-μέρη της.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1969, οι χώρες πρέπει να εξαλείψουν τις φυλετικές διακρίσεις, να εξαλείψουν τις πρακτικές διαχωρισμού και να εγγυηθούν την ισότητα ενώπιον του νόμου χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

Το Ισραήλ επικύρωσε τη σύμβαση το 1979.

Τον Μάρτιο, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Βόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε τον νέο νόμο του Ισραήλ «σκληρό και μεροληπτικό», προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη «θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου».

Το Ισραήλ έχει εφαρμόσει τη θανατική ποινή μόνο δύο φορές: το 1948, λίγο μετά την ίδρυση του κράτους, εναντίον ενός στρατιωτικού λοχαγού που κατηγορήθηκε για έσχατη προδοσία, και στη συνέχεια το 1962, όταν ο Ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν απαγχονίστηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ