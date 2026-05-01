Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα σχετικά με τη στήριξη προς την Ελλάδα έδωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του τουρκικού δικτύου CNNTürk. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η ανταποκρίτρια του CNN Türk στο Παρίσι, Αρζού Τσακίρ Μορέν, έθεσε ερώτημα για τις δηλώσεις Μακρόν στην Αθήνα και τη στάση της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία.

«Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, δήλωσε στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας με την Ελλάδα: “Αν δεχθείτε επίθεση, θα είμαστε εδώ”. Η δήλωση αυτή είχε απήχηση και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, ιδίως στην Τουρκία. Η Γαλλία φαίνεται να τοποθετείται απέναντι στην Άγκυρα σε διάφορες εστίες έντασης… Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της διπλωματικής προσέγγισης της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία;».

Η απάντηση του Παρισιού – «Δεν στοχεύει καμία χώρα»

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ, Πασκάλ Κονφαβρέ, απέρριψε την ερμηνεία ότι οι δηλώσεις Μακρόν στρέφονται κατά της Τουρκίας, δίνοντας έμφαση στο γενικό πλαίσιο ασφάλειας.

«Αυτή η ερώτηση μού δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισμένα σημεία. Υπάρχουν τρία ζητήματα. Πρώτον, τα λόγια του προέδρου ειπώθηκαν, όπως αναφέρατε, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή ως απάντηση σε μια αρχή: Σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση θα είναι η ίδια για όλους τους συμμάχους και τους εταίρους μας. Αυτά τα λόγια δεν στόχευαν καμία χώρα».

Αναφορά σε προηγούμενη στήριξη προς την Τουρκία

Ο Γάλλος αξιωματούχος επιχείρησε να τεκμηριώσει τη θέση του, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογες δηλώσεις στήριξης είχαν διατυπωθεί και προς την Τουρκία στο παρελθόν.

«Δεύτερον, μια τέτοια δήλωση την είχαμε κάνει και όταν η ίδια η Τουρκία βρέθηκε στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων. Η Γαλλία, μέσω του προέδρου και του τότε υπουργού Εξωτερικών, είχε δηλώσει ότι θα σταθεί στο πλευρό των συμμάχων της· δηλαδή ότι θα σταθεί δίπλα στην Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και στους άλλους εταίρους της σε περίπτωση επίθεσης».

Στήριξη στον διάλογο Ελλάδας–Τουρκίας

Παράλληλα, το Παρίσι υπογράμμισε ότι στηρίζει το διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, καθώς και τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με την Τουρκία.

«Τρίτον, στηρίζουμε πρωτίστως τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Πιθανόν αυτή να ήταν η επόμενη ερώτησή σας. Δίνουμε επίσης σημασία στην ανάπτυξη και εμβάθυνση του διμερούς διαλόγου μας με την Τουρκία. Αυτό αποδεικνύεται από τις τακτικές επαφές μεταξύ των αξιωματούχων μας, την τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων στις 11 Απριλίου και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών μας στην Άγκυρα».

Απάντηση στις ερμηνείες του Τύπου

Τέλος, ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ απέφυγε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τις δηλώσεις Μακρόν. Σε ερώτηση της Τουρκάλας ανταποκρίτριας του CNNTürk ότι «Όλες οι ελληνικές εφημερίδες το ανέφεραν ως ‘ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα’, ‘Ένα μήνυμα από τον Μακρόν προς την Άγκυρα’», ο εκπρόσωπος Πασκάλ Κονφαβρέ απάντησε πως «δεν βρισκόμαστε εδώ για να σχολιάζουμε τις ερμηνείες του Τύπου. Εγώ μεταφέρω τι είπε ο πρόεδρος και η Γαλλία δεν στοχεύει καμία χώρα».