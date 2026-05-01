Η Εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα σε βάρος ενός 15χρονου, ο οποίος φέρεται να παραβίασε το σύστημα της εθνικής υπηρεσίας ταυτοτήτων της Γαλλίας και να επιχείρησε να πουλήσει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Γάλλων στο dark web, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Ο έφηβος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, συνελήφθη στις 25 Απριλίου και τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση για ανάκριση. Οι αρχές τον θεωρούν ύποπτο ότι κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «breach3d», ενός χάκερ που φέρεται να προσέφερε προς πώληση, σε διαδικτυακά φόρουμ, μεταξύ 12 και 18 εκατομμυρίων εγγραφών κλεμμένων δεδομένων.

Η παράνομη πρόσβαση σε κρατικά πληροφοριακά συστήματα και η κλοπή δεδομένων επισύρουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών και πρόστιμο έως 300.000 ευρώ.

Η ANTS, η γαλλική υπηρεσία που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών, όπως δελτία ταυτότητας, διαβατήρια, άδειες οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας, επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα που τέθηκαν προς πώληση ήταν αυθεντικά. Παράλληλα, ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε εντοπίσει «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στο δίκτυό της ήδη από τις 13 Απριλίου.

«Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή, για να είμαι ειλικρινής. Ευτυχώς, δεν αφορά απόρρητα κρατικά δεδομένα, ιδίως τα πλέον ευαίσθητα δεδομένα του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκόρνου.

Η ANTS διαχειρίζεται επίσης την εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, η οποία έχει στόχο να αποτρέπει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 22 Απριλίου, εννέα ημέρες μετά την παραβίαση, η υπηρεσία απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε εκατομμύρια Γάλλους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για την κυβερνοεπίθεση. Παράλληλα, τους συνέστησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές ανεπιθύμητες κλήσεις ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία.

Η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ακριβώς ήταν αυτά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Γαλλία σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τους κινδύνους που συνεπάγεται η αποθήκευση τόσο μεγάλου όγκου ευαίσθητων πληροφοριών σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

Πηγή: ΕΡΤ