Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Άλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια απόπειρας προσέγγισης και δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Jeanine Pirro, η κορυφαία ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, δημοσιεύει το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό από το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, ο 31χρονος φέρεται να εμφανίζεται να παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας και να κινείται στους διαδρόμους κρατώντας όπλο, ενώ επιχειρεί να προσεγγίσει τον χώρο της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυματίστηκε στο στήθος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Ο Άλεν φαίνεται να προλαβαίνει να πυροβολεί μόλις μία φορά, προτού τον πυροβολήσει πέντε φορές ένας πράκτορας της Μυστικής Αστυνομίας από πολύ κοντινή απόσταση. Δεν τον πετυχαίνει όμως αλλά τον τραυματίζει ελαφρά.

Ο Άλεν συμφώνησε νωρίτερα την ίδια ημέρα να παραμείνει υπό κράτηση, ενώ αναμένει τη δίκη του, ενώ δεν δήλωσε ενοχή κατά τη διάρκεια της σύντομης εμφάνισής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο Κόουλ Άλεν αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, μεταφορά πυροβόλου όπλου εκτός πολιτείας και χρήση όπλου κατά τη διάρκεια βίαιης εγκληματικής πράξης. Σε περίπτωση καταδίκης του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης.