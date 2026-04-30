Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε σήμερα πως ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αποτελεί «συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων», παρά την εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Αυτό που συμβαίνει με πρόσχημα τον ναυτικό αποκλεισμό είναι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον μιας χώρας που πληρώνει το τίμημα για την αντίσταση και την ανεξαρτησία της», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το μέτρο αυτό.

