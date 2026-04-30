Σε εκτενές άρθρο γνώμης της Daily Sabah (28/04/26), ο αναλυτής ασφαλείας Abdurrahman Şimşek υποστηρίζει ότι η τουρκική μυστική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ περνά στη σημαντικότερη φάση του εκσυγχρονισμού της, υπό την ηγεσία του Ιμπραχήμ Καλίν. Όπως αναφέρει, η υπηρεσία μετατρέπεται από έναν οργανισμό που αντιδρούσε σε γεγονότα, σε μηχανισμό που προβλέπει, προλαμβάνει και επηρεάζει εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων.

Ο αρθρογράφος περιγράφει τη νέα αυτή στρατηγική ως «Δόγμα Καλίν», το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι η πληροφορία είναι το βασικότερο όπλο του 21ου αιώνα.

Από την αντίδραση στην πρόληψη

Σύμφωνα με την ανάλυση, η νέα MIT δεν περιμένει να συμβεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα, μια κρίση ή μια κατασκοπευτική ενέργεια για να κινηθεί. Αντίθετα, επενδύει σε προληπτική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ώστε να εξουδετερώνει απειλές πριν εξελιχθούν.

Ο Şimşek σημειώνει ότι αυτό συνιστά βαθιά αλλαγή στη φιλοσοφία λειτουργίας της υπηρεσίας, η οποία παλαιότερα λειτουργούσε περισσότερο γραφειοκρατικά και αμυντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη και «κυβερνοπατρίδα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η MIT επενδύει σε:

Ανάλυση μεγάλων δεδομένων

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κυβερνοασφάλεια

Αντικατασκοπεία νέας γενιάς

Ψηφιακή παρακολούθηση και OSINT (ανοιχτές πηγές)

Ο όρος Cyber Homeland (Κυβερνοπατρίδα) παρουσιάζεται ως νέο δόγμα, σύμφωνα με το οποίο τα δίκτυα, οι servers, οι τηλεπικοινωνίες και τα δεδομένα θεωρούνται πλέον τμήμα της εθνικής κυριαρχίας.

Η MIT ως διπλωματικός παίκτης

Το άρθρο τονίζει πως η υπηρεσία δεν περιορίζεται σε μυστικές επιχειρήσεις, αλλά εξελίσσεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί πλέον την MIT για:

παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις

διαμεσολάβηση σε κρίσεις

επαφές με αντίπαλες χώρες

ανταλλαγές κρατουμένων

περιφερειακές συνεννοήσεις

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προβάλλεται η μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων στην Ankara το 2024, με συμμετοχή των CIA, FSB, SVR και BND.

Η «τουρκική σχολή πληροφοριών»

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει δική της σχολή στρατηγικής σκέψης στον τομέα των πληροφοριών, αντί να αντιγράφει βρετανικά, αμερικανικά ή ρωσικά μοντέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται και η ίδρυση της Ακαδημίας της ΜΙΤ, η οποία, κατά τον ίδιο, θα εκπαιδεύσει όχι μόνο στελέχη αλλά και νέο θεωρητικό προσωπικό.

Σύνδεση με αμυντική βιομηχανία

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η νέα αρχιτεκτονική συνδέει τις πληροφορίες με την αμυντική παραγωγή. Δηλαδή:

η MIT εντοπίζει στόχους και απειλές

η ASELSAN αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα

η ROKETSAN παρέχει πυραυλικά μέσα

η HAVELSAN συστήματα διοίκησης

η Turkish Aerospace Industries αεροπορικές πλατφόρμες

Κατά τον συντάκτη, πρόκειται για νέο μοντέλο όπου η πληροφορία κατευθύνει τη στρατιωτική ισχύ.

Το πολιτικό μήνυμα

Πέρα από την ανάλυση ασφαλείας, το άρθρο λειτουργεί και ως σαφές πολιτικό μήνυμα: παρουσιάζει την Τουρκία ως ανερχόμενη δύναμη που δεν ακολουθεί πλέον εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει.

Η βασική φράση με την οποία κλείνει είναι ότι στον νέο κόσμο δεν κερδίζει όποιος έχει τα περισσότερα χρήματα, αλλά όποιος ελέγχει την πληροφορία.