Σε εκτενές άρθρο γνώμης της Daily Sabah (28/04/26), ο αναλυτής ασφαλείας Abdurrahman Şimşek υποστηρίζει ότι η τουρκική μυστική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ περνά στη σημαντικότερη φάση του εκσυγχρονισμού της, υπό την ηγεσία του Ιμπραχήμ Καλίν. Όπως αναφέρει, η υπηρεσία μετατρέπεται από έναν οργανισμό που αντιδρούσε σε γεγονότα, σε μηχανισμό που προβλέπει, προλαμβάνει και επηρεάζει εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων.
Ο αρθρογράφος περιγράφει τη νέα αυτή στρατηγική ως «Δόγμα Καλίν», το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι η πληροφορία είναι το βασικότερο όπλο του 21ου αιώνα.
Από την αντίδραση στην πρόληψη
Σύμφωνα με την ανάλυση, η νέα MIT δεν περιμένει να συμβεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα, μια κρίση ή μια κατασκοπευτική ενέργεια για να κινηθεί. Αντίθετα, επενδύει σε προληπτική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ώστε να εξουδετερώνει απειλές πριν εξελιχθούν.
Ο Şimşek σημειώνει ότι αυτό συνιστά βαθιά αλλαγή στη φιλοσοφία λειτουργίας της υπηρεσίας, η οποία παλαιότερα λειτουργούσε περισσότερο γραφειοκρατικά και αμυντικά.
Τεχνητή Νοημοσύνη και «κυβερνοπατρίδα»
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η MIT επενδύει σε:
- Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Κυβερνοασφάλεια
- Αντικατασκοπεία νέας γενιάς
- Ψηφιακή παρακολούθηση και OSINT (ανοιχτές πηγές)
Ο όρος Cyber Homeland (Κυβερνοπατρίδα) παρουσιάζεται ως νέο δόγμα, σύμφωνα με το οποίο τα δίκτυα, οι servers, οι τηλεπικοινωνίες και τα δεδομένα θεωρούνται πλέον τμήμα της εθνικής κυριαρχίας.
Η MIT ως διπλωματικός παίκτης
Το άρθρο τονίζει πως η υπηρεσία δεν περιορίζεται σε μυστικές επιχειρήσεις, αλλά εξελίσσεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί πλέον την MIT για:
- παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις
- διαμεσολάβηση σε κρίσεις
- επαφές με αντίπαλες χώρες
- ανταλλαγές κρατουμένων
- περιφερειακές συνεννοήσεις
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προβάλλεται η μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων στην Ankara το 2024, με συμμετοχή των CIA, FSB, SVR και BND.
Η «τουρκική σχολή πληροφοριών»
Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει δική της σχολή στρατηγικής σκέψης στον τομέα των πληροφοριών, αντί να αντιγράφει βρετανικά, αμερικανικά ή ρωσικά μοντέλα.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται και η ίδρυση της Ακαδημίας της ΜΙΤ, η οποία, κατά τον ίδιο, θα εκπαιδεύσει όχι μόνο στελέχη αλλά και νέο θεωρητικό προσωπικό.
Σύνδεση με αμυντική βιομηχανία
Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η νέα αρχιτεκτονική συνδέει τις πληροφορίες με την αμυντική παραγωγή. Δηλαδή:
- η MIT εντοπίζει στόχους και απειλές
- η ASELSAN αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα
- η ROKETSAN παρέχει πυραυλικά μέσα
- η HAVELSAN συστήματα διοίκησης
- η Turkish Aerospace Industries αεροπορικές πλατφόρμες
Κατά τον συντάκτη, πρόκειται για νέο μοντέλο όπου η πληροφορία κατευθύνει τη στρατιωτική ισχύ.
Το πολιτικό μήνυμα
Πέρα από την ανάλυση ασφαλείας, το άρθρο λειτουργεί και ως σαφές πολιτικό μήνυμα: παρουσιάζει την Τουρκία ως ανερχόμενη δύναμη που δεν ακολουθεί πλέον εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει.
Η βασική φράση με την οποία κλείνει είναι ότι στον νέο κόσμο δεν κερδίζει όποιος έχει τα περισσότερα χρήματα, αλλά όποιος ελέγχει την πληροφορία.