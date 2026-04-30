Οι συμμετέχοντες στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, που τον αναχαίτισαν οι ισραηλινές δυνάμεις, θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

Οπως ανέφερε, όλοι οι συμμετέχοντες στον στολίσκο απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Ολόκληρη η δήλωση:

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ -μέσω των IDF- έχει αποτρέψει επιτυχώς τις απόπειρες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας και την άφιξη σκαφών από τον «προκλητικό στολίσκο», συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής νύχτας.

Ολοι οι συμμετέχοντες στον «προκλητικό στολίσκο» απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχθεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Καλούμε όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις, αλλά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, να το πράξουν μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

So far, Israel - through the IDF - has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Τι καταγγέλλει ο στολίσκος

Ο στολίσκος Global Sumud καταγγέλλει ότι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν και αχρήστευσαν αρκετά από τα σκάφη του σε διεθνή ύδατα, αφήνοντας εκατοντάδες αμάχους αποκλεισμένους στη θάλασσα, καθώς πλησίαζε καταιγίδα.

«Αφού κατέστρεψαν τις μηχανές και τα συστήματα πλοήγησης, οι στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν, αφήνοντας εσκεμμένα εκατοντάδες αμάχους αποκλεισμένους σε ακινητοποιημένα, κατεστραμμένα σκάφη, απευθείας στην πορεία μιας μεγάλης καταιγίδας που πλησίαζε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι επικοινωνίες με πολλαπλά σκάφη έχουν παρεμποδιστεί, διακόπτοντας τη δυνατότητά τους να συντονιστούν ή να εκπέμψουν σήμα κινδύνου», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση του στολίσκου.

Μαρινάκης: Το σήμα κινδύνου και η ενημέρωση για ακυβέρνητα σκάφη

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σημείωσε ότι το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία εκπομπή σήματος κινδύνου (distress call) από σκάφος του στολίσκου, ενώ έπλεε στα διεθνή ύδατα πέραν των 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη στο σημείο και, κατά την επικοινωνία μέσω VHF με το συγκεκριμένο και άλλα σκάφη πλησίον, «οι κυβερνήτες τους δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι δεν αιτούνται ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών. Ως εκ τούτου, καμία περαιτέρω ενέργεια δεν μπορούσε να αναληφθεί από τις ελληνικές Αρχές», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Οπως είπε, στην περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του άκρου Ταινάρου (σε διεθνή πάντα ύδατα) βρίσκονταν χθες βράδυ περίπου 55 σκάφη του στολίσκου που έπλεαν προς νότια Κρήτη και 4 ισραηλινά πολεμικά σκάφη. Είχαν επίσης μεταβεί τρία περιπολικά του Λιμενικού Σώματος για την παροχή έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση που απαιτείτο.

Τις πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ – JRCC) από το αντίστοιχο του Ισραήλ ότι 17 σκάφη του στολίσκου είναι εγκαταλελειμμένα/ακυβέρνητα σε διεθνή ύδατα και ότι οι επιβαίνοντες αυτών βρίσκονται σε ισραηλινά πολεμικά, καλά στην υγεία τους, για περαιτέρω ερωτήσεις. «Μας απεστάλη και σχετική λίστα. Δεν είναι γνωστός ο αριθμός και η εθνικότητα των επιβαινόντων. Μετά από διερεύνηση από πλωτό του Λιμενικού Σώματος για την εξακρίβωση των σκαφών που είναι πράγματι εγκαταλελειμμένα/ακυβέρνητα, θα εκδοθεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης η προβλεπόμενη αγγελία ασφαλείας προς ναυτιλλομένους», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: kathimerini.gr