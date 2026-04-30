Ένας πρώην υπάλληλος ενός εστιατορίου fast food στο Ντάλας, στο Τέξας συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκλεψε περίπου 80.000 δολάρια μέσω απάτης με παραγγελίες Mac “n” cheese.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox 4 παρόλο που ο Κέισον Τζόουνς είχε απολυθεί από το κατάστημα τον περασμένο Νοέμβριο, φέρεται να επέστρεφε επανειλημμένα, να καταχωρούσε ψεύτικες παραγγελίες φαγητού στο ταμείο και στη συνέχεια να τις επέστρεφε στην προσωπική του πιστωτική κάρτα. Με άλλα λόγια, δημιουργούσε ψεύτικες πωλήσεις και στη συνέχεια επέστρεφε τα χρήματα στον εαυτό του, αποσπώντας έτσι λεφτά από την επιχείρηση.

Οι Αρχές άρχισαν να ερευνούν την απάτη με τα Mac “n” cheese μετά από καταγγελίες του εστιατορίου για εκατοντάδες ψεύτικες επιστροφές χρημάτων. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που ο Τζόουνς βρίσκεται πίσω από τον πάγκο να πραγματοποιεί τις ψεύτικες συναλλαγές.

Εντολή σύλληψης εκδόθηκε στις 6 Απριλίου και εν τέλει ο Τζόουνς συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 του μήνα, από την Ομάδα Δράσης για τους Φυγάδες της Εισαγγελίας του Τέξας και το Αστυνομικό Τμήμα του Φορτ Γουόρθ.

Ο Τζόουνς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή περιουσίας, ξέπλυμα χρήματος και αποφυγή σύλληψης. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και 10 ετών σε κρατική φυλακή, όπου θα μπορεί να παραγγείλει Mac “n” cheese, σύμφωνα με τα μενού του Υπουργείου Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας.

Πηγή: Πρώτο Θέμα