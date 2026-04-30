Η Μαδρίτη καταδίκασε δριμύτατα την κατάληψη του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης, επικρίνοντας την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περίπου 175 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων Ισπανών υπηκόων.

«Η επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας στην Ισπανία κλήθηκε επειγόντως από το υπουργείο Εξωτερικών για να της διαβιβαστεί η ισχυρότερη δυνατή καταδίκη για την κατάληψη του στολίσκου, στον οποίο επέβαιναν Ισπανοί πολίτες», τόνισαν πηγές του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες βρίσκεται επίσης σε επαφή με ομολόγους του «χωρών που έχουν υπηκόους τους στον στολίσκο» που είχε στόχο τη διάσπαση του αποκλεισμού της Γάζας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 175 ατόμων, αλλά οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι συνελήφθησαν 211 ακτιβιστές.

Ενώ το Ισραήλ δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τις εθνικότητες των συλληφθέντων που επέβαιναν σε περίπου 20 σκάφη (ο στολίσκος αριθμούσε περίπου 60), το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι συνελήφθησαν 15 Γάλλοι πολίτες, και η Ρώμη έχει επίσης ζητήσει την «άμεση απελευθέρωση» συλληφθέντων Ιταλών χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους.

Αυτός ο στολίσκος αποτελείτο από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία).

Η αριστερή ισπανική κυβέρνηση είναι μια από τις πιο επικριτικές κυβερνήσεις της Ευρώπης κατά της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την έναρξη των ισραηλινών αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας που ήρθαν ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένες από τότε: το Ισραήλ άφησε κενή τη θέση του πρεσβευτή στη Μαδρίτη από το 2024, ενώ η Ισπανία ανακάλεσε την πρεσβεύτριά της τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ