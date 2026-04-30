Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν «ταπεινωτική ήττα» εκτίμησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε μήνυμα που μεταδόθηκε σήμερα, αψηφώντας τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παρατείνει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη και επίθεση που εξαπέλυσαν οι τύραννοι αυτού του κόσμου στην περιοχή, και μετά την ταπεινωτική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει» για τον Κόλπο και τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης σύμφωνα με το μήνυμα αυτό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τραυματίστηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανάδειξή του στο αξίωμα στις 9 Μαρτίου.

Ο Μοτζταμπά απέκτησε τον τίτλο του ανώτατου ηγέτη μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του Αλί Χαμενεΐ και πυροδότησε τον πόλεμο.

Την περασμένη εβδομάδα οι New York Times, επικαλούμενοι μη κατονομαζόμενους Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφεραν πως είχε «τραυματιστεί σοβαρά» στη διάρκεια πληγμάτων αλλά παρέμεινε «διανοητικά σε εγρήγορση».

Στο σημερινό μήνυμά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είπε πως οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν διαθέτουν καν την ικανότητα να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να προσφέρουν την ελάχιστη ελπίδα ασφάλειας στους συμμάχους τους».

Χαιρέτισε επίσης ένα «νέο νομικό και διαχειριστικό πλαίσιο» για τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ ως έναν τρόπο να φέρει «άνεση και πρόοδο» στις χώρες της περιοχής.

Τα στενά έχουν γίνει σημείο μεγάλης έντασης, καθώς το Ιράν επιτρέπει σε έναν περιορισμένο αριθμό πλοίων να διέρχονται από αυτήν τη θαλάσσια οδό, σημείο διέλευσης του ενός πέμπτου των υδρογονανθράκων που καταναλώνονταν σε όλο τον κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα, υψηλόβαθμος κοινοβουλευτικός αξιωματούχος είχε πει πως η Τεχεράνη έλαβε τις πρώτες εισπράξεις από τέλη διέλευσης που επέβαλε στα στενά.

Όμως οι περιορισμοί του Ιράν και ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν σε αντίποινα οι ΗΠΑ πλήττουν την παγκόσμια οικονομία. Και το Ιράν, που αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες πριν από τον πόλεμο, δεν έχει γλιτώσει, με το ιρανικό νόμισμα να φθάνει χθες Τετάρτη στην πιο χαμηλή ισοτιμία του έναντι του δολαρίου μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για πιθανή παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες», ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός λιμανιών της χώρας του είναι «καταδικασμένος σε αποτυχία» και το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τις διαταράξεις στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ