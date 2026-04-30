Η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur τίθεται σε προσωρινή εφαρμογή από την 1η Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Η Συμφωνία αναμένεται να επιφέρει άμεσες μειώσεις δασμών και άνοιγμα νέων αγορών για ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ με αφορμή την έναρξη εφαρμογής της, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Mercosur, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε δηλώσεις της η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως η Συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα μακράς διαπραγμάτευσης και ότι από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της μειώνονται δασμοί και δημιουργούνται νέες εμπορικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, καταναλωτές και αγρότες της ΕΕ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική θέση της Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η 1η Μαΐου αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Δασμοί και πρόσβαση σε αγορές

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για πάνω από το 91% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τη Mercosur, μια αγορά που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής, μειώνονται ή καταργούνται δασμοί σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, κρασί, αποστάγματα και ελαιόλαδο, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση έως και 50% στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την περιοχή, ενώ 344 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις (GIs), όπως το Parmigiano Reggiano και το Bordeaux, θα προστατεύονται νομικά στις χώρες της Mercosur.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ποσοστώσεις και μηχανισμούς διασφάλισης για ευαίσθητους αγροτικούς τομείς της ΕΕ, καθώς και ενισχυμένους ελέγχους.

Μη δασμολογικά εμπόδια και υπηρεσίες

Από αύριο τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις για τη μείωση τεχνικών και μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο, όπως κανόνες συμμόρφωσης, επισήμανσης προϊόντων και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα.

Η Συμφωνία προβλέπει επίσης άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων στη Mercosur, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση για ευρωπαϊκές υπηρεσίες σε τομείς όπως χρηματοοικονομικά, πληροφορική και μεταφορές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, έως το 2040 οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά 39%, φτάνοντας τα 50 δισ. ευρώ ετησίως.

