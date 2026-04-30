Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε σε γραπτό μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι ένα νέο κεφάλαιο για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δήλωσε πως η Τεχεράνη θα καταστήσει ασφαλή την περιοχή του Κόλπου και θα εξαλείψει αυτό που είπε πως είναι «καταχρήσεις του διαύλου από τον εχθρό».

Ο Ανώτατος Ηγέτης πρόσθεσε πως η νέα διοίκηση των Στενών του Ορμούζ θα φέρει ηρεμία, πρόοδο και οικονομικά οφέλη για όλες τις χώρες του Κόλπου.

