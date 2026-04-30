«Ένα νέο κεφάλαιο» έχει ξεκινήσει στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω της «ντροπιαστικής αποτυχίας» των ΗΠΑ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετική ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από την κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ιράν IRNA, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, η οποία γιορτάζει την εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων από το νησί Χορμούζ το 1622.

