Η Τουρκία καταδίκασε την επέμβαση ισραηλινών δυνάμεων κατά του πλοίου βοήθειας «Global Sumud Flotilla», κάνοντας λόγο για «πράξη πειρατείας» σε διεθνή ύδατα.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρεται ότι η αποστολή οργανώθηκε για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και για να αναδείξει την ανθρωπιστική καταστροφή που βιώνουν οι άμαχοι στην περιοχή.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι, με τη στοχοποίηση της νηοπομπής, το Ισραήλ παραβίασε ανθρωπιστικές αρχές, το διεθνές δίκαιο, καθώς και την αρχή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα.

Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει ενιαία στάση απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει παράνομη ενέργεια του Ισραήλ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, σε συντονισμό με άλλες χώρες, για την ευημερία των Τούρκων πολιτών και των υπόλοιπων επιβατών που επέβαιναν στο σκάφος.





Regarding the Intervention by Israeli Forces Against the Global Sumud Flotilla — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 30, 2026





Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει τα πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια