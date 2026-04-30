Στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Τουρκία βρέθηκε ο Mete Kuş, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της 3ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο (Konya), μίας από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Mete Kuş γεννήθηκε το 1971 στην περιοχή Turgutlu της επαρχίας Manisa και θεωρείται αξιωματικός με μακρά πορεία στην τουρκική αεροπορία. Αποφοίτησε το 1989 από τη Στρατιωτική Σχολή Kuleli και το 1993 από τη Σχολή Αεροπορίας, εντασσόμενος στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ως ανθυποσμηναγός.

Υπηρέτησε σε κρίσιμες επιχειρησιακές θέσεις, πετώντας με μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-5, ενώ διετέλεσε εκπαιδευτής τακτικής και διοικητής μονάδων με εξειδίκευση σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Μεταξύ άλλων, υπήρξε ιδρυτικός διοικητής της 135ης Μοίρας Διάσωσης Προσωπικού, ενώ αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση της 5ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Merzifon. Με αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου προήχθη σε υποπτέραρχο (Tümgeneral) και τοποθετήθηκε στο Ικόνιο.



Υπενθυμίζεται ότι μετά τον αγώνα Konyaspor – Fenerbahçe στις 21 Απριλίου έγινε πτήση μαχητικών F-16 και ελικοπτέρων Sikorsky πάνω από το γήπεδο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο θόρυβος μεταδόθηκε ζωντανά και άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα social media. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πτήσεις συνδέθηκαν με την 3η Κύρια Αεροπορική Βάση Ικονίου και αποδόθηκαν σε εντολές του Mete Kuş.

Στις 29 Απριλίου 2026 έγινε γνωστό ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του Διοικητή της 3ης Αεροπορικής Βάσης και τέθηκε στη διάθεση του αρχηγείου της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς να δοθούν επίσημες εξηγήσεις για την απόφαση.



