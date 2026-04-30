Σύμφωνα με το Κανάλι 12, το Ισραήλ ζητά από την Ουάσιγκτον να καθορίσει ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δύο έως τρεις εβδομάδες και θα ολοκληρώνεται έως τα μέσα Μαΐου.

Η ισραηλινή πλευρά προειδοποιεί ότι, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος, θα εξετάσει την επιστροφή στο «αρχικό σχέδιο» της στρατιωτικής της εκστρατείας στον Λίβανο, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και περιορίζονται οι κινήσεις του ισραηλινού στρατού.

Όπως μετέδωσε το κανάλι, η προσέγγιση αυτή τέθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επείγοντος ισραηλινού αιτήματος για καθορισμό σαφούς χρονικού ορίου στις διαπραγματεύσεις που διαμεσολαβεί η Ουάσινγκτον.

Το Ισραήλ ζητά από τις ΗΠΑ να περιορίσουν τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης σε σύντομο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ κατά των ισραηλινών δυνάμεων και των βόρειων κοινοτήτων υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Πηγές στο ισραηλινό πολιτικό επίπεδο εκτιμούν ότι η πολιτική των «περιορισμένων αντιποίνων» αποδυναμώνει την αποτροπή και επιβαρύνει τον πληθυσμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι, εάν δεν υπάρξουν αποτελέσματα εντός της προθεσμίας, θα ζητήσει από τον Τραμπ να επιτρέψει την επιστροφή στο αρχικό σχέδιο κλιμάκωσης, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί υπό αυστηρές πολιτικές οδηγίες, αποφεύγοντας πλήγματα σε βάθος του Λιβάνου, ενώ κάθε ενέργεια βόρεια του Λιτανίου απαιτεί ειδική πολιτική έγκριση. Η παρούσα κατάσταση, όπου ο στρατός περιορίζεται σε «αντιδράσεις» αντί για πρωτοβουλίες, θεωρείται ότι ευνοεί τη Χεζμπολάχ και της επιτρέπει να ανασυνταχθεί.

Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί αυτοί, με ισραηλινές πηγές να τους συνδέουν με την αμερικανική προσπάθεια για μια ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ