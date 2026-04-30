Η επιλογή μανικιούρ παραμένει μια ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία. Ανάμεσα σε φακέλους στο Pinterest και αποθηκευμένες δημοσιεύσεις στο Instagram, κάθε λεπτομέρεια μετρά. Πώς όμως προκύπτουν οι μόδες στα χρώματα των νυχιών κάθε εποχή;

Σύμφωνα με ειδικούς nail artist, οι τάσεις ξεκινούν πρώτα από τις πασαρέλες. Εκεί εμφανίζονται τα βασικά χρώματα κάθε σεζόν. Στη συνέχεια, το Pinterest λειτουργεί ως ισχυρός πολλαπλασιαστής και είναι «οι πνεύμονες των τάσεων».

Ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατρέπουν πλέον αυτό το καθιερωμένο ημερολόγιο. Το Instagram και το TikTok γεννούν micro-trends μέσα σε μία νύχτα. Ορισμένες από αυτές τις τάσεις δεν έχουν καμία άμεση σχέση με την παραδοσιακή μόδα. Επομένως ορισμένα it-girls δημιουργούν τάσεις πιο viral ακόμη και από την ίδια τη μόδα»

Η επιρροή των it-girls στο μανικιούρ

Οι celebrities πλέον δίνουν τον τόνο. Η Hailey Bieber έκανε δημοφιλές το εφέ “glazed donut” στα νύχια. Η Kylie Jenner δείχνει τελευταία αδυναμία στα bedazzled νύχια με στρας.

Η Sabrina Carpenter και η Dua Lipa επανέφεραν πέρσι το καλοκαίρι την τάση των πουά σχεδίων. Αυτές οι προσωπικότητες συχνά επαναφέρουν παλαιότερα στιλ, προσαρμόζοντάς τα στο δικό τους αισθητικό σύμπαν.

Το καλοκαίρι 2026 θα είναι τολμηρό

Σύμφωνα με τις ειδικούς nail αrtists, η φετινή σεζόν σηματοδοτεί καθαρή αλλαγή πορείας. Τα παστέλ αποχωρούν. Το butter yellow, που κυριάρχησε το τελευταίο διάστημα, μένει πίσω. Η αισθητική “clean girl” δίνει τη θέση της σε περισσότερο δυναμισμό και έκφραση.

Τα χρώματα θα είναι πιο έντονα, πιο ζωηρά και πιο ηλιόλουστα. Η ίδια συνοψίζει το πνεύμα της σεζόν σε μία φράση: «Το καλοκαίρι θα είναι τολμηρό».

Το μανικιούρ αντανακλά επίσης το πνεύμα της εποχής. Εκφράζει τη συλλογική διάθεση.

Υφές και εφέ που θα κυριαρχήσουν

Τα jelly nails θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το καλοκαίρι. Οι διάφανες αυτές υφές συνδέονται με τις σύγχρονες τάσεις της μόδας. Παράλληλα, έντονη παρουσία θα έχουν τα λαμπερά εφέ: colored chromes, glazed effects και cat eyes.

Στο nail art θα δούμε ποικιλία σχεδίων. Οριζόντιες ρίγες, που ήδη είναι δημοφιλείς από την αρχή της χρονιάς, μεγάλα πουά, 3D σχέδια με χρωματιστά στρας και Aura nails θα ξεχωρίσουν. Ανανεωμένο french manicure και animal prints συμπληρώνουν την εικόνα.