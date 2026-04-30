Ιρανοί αξιωματούχοι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν κατάφεραν να εισέλθουν στον Καναδά, όπου μετέβησαν για συνεδρίαση της FIFA, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την ιρανική ομοσπονδία, η αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρός της, Μεχντί Ταζ, έφθασε στο αεροδρόμιο Toronto Pearson με επίσημες θεωρήσεις εισόδου, προκειμένου να παραστεί στο Συνέδριο της FIFA. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, τα μέλη της αντιμετώπισαν «απαράδεκτη συμπεριφορά» από τις μεταναστευτικές αρχές και επέστρεψαν στην Τουρκία με την πρώτη διαθέσιμη πτήση.

Η καναδική πλευρά επιβεβαίωσε εμμέσως το περιστατικό. Η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, η άρνηση εισόδου ήταν «ακούσια». Από την πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης τονίστηκε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση στον Καναδά από το 2024, θεωρούνται μη αποδεκτά στη χώρα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το Ιράν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο αρχίζει στις 11 Ιουνίου και συνδιοργανώνεται από Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό.

Η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας παραμένει αντικείμενο πολιτικής έντασης, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να δώσει τους αγώνες του ομίλου του στις ΗΠΑ, αρχίζοντας στις 16 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας.