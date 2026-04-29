Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του για τις "δυσμενείς συνέπειες" που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο διπλωματικός του σύμβουλος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πούτιν "υπογράμμισε τις αναπόφευκτες και εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για το Ιράν και τους γείτονές του, αλλά και για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταφύγουν ακόμη μια φορά στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ