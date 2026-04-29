Ο βασιλιάς Κάρολος παρέστη σήμερα σε μια τελετή στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, καταθέτοντας μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα ένα μπουκέτο στη μνήμη των περίπου 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τα λευκά λουλούδια του Καρόλου συνοδεύονταν από ένα χειρόγραφο σημείωμά του, στο οποίο δήλωνε την «ακλόνητη αλληλεγγύη του στον αμερικανικό λαό».

Το βασιλικό ζεύγος συνομίλησε με διασώστες, συγγενείς των θυμάτων και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ο Κάρολος αντάλλαξε χειραψία με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι, ωστόσο δεν προβλέπεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν.





Νωρίτερα, ο Κάρολος καταδίκασε, με ανακοίνωση που εξέδωσε το Μπάκιγχαμ, την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο βόρειο Λονδίνο, δηλώνοντας «βαθύτατα ανήσυχος» για τις συνέπειες στην εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας.

Αργότερα σήμερα ο Κάρολος θα επισκεφθεί μια ένωση που δημιουργεί φάρμες σε αστικό περιβάλλον, στην υποβαθμισμένη συνοικία του Χάρλεμ.

Η Καμίλα, από την πλευρά της, θα βρεθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και θα αποτίσει φόρο τιμής στον «Γουίνι το Αρκουδάκι», που φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής. Θα συναντηθεί επίσης με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το βασιλικό ζεύγος θα επιστρέψει αύριο στην Ουάσινγκτον και από εκεί θα αναχωρήσει για επίσκεψη στις Βερμούδες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ