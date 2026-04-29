Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι τα παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσουν σύντομα να αποδεσμεύονται για τη χώρα του, έπειτα από σειρά επαφών που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η αποδέσμευση €17 δισ. που παραμένουν δεσμευμένα λόγω ανησυχιών για διαφθορά και κράτος δικαίου, με κίνδυνο να χαθούν 10 δισ. κονδύλια του NextGenerationEU πριν από τη λήξη της προθεσμίας τον Αύγουστο. Ο Μάγιαρ θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες την εβδομάδα της 25ης Μαΐου, μόλις αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Η ορκωμοσία είναι προγραμματισμένη για την 9η Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κόστα έγραψε: «Χαρά μου να καλωσορίσω τον Πέτερ Μαγιάρ στις Βρυξέλλες. Ανυπομονώ για τη στενή συνεργασία μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά όταν είμαστε ενωμένοι η Ευρώπη πάντα αποδίδει. Υπάρχει σημαντικό έργο να γίνει φέτος, για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για την Ουκρανία και για την ανταγωνιστικότητα.»

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε από την πλευρά της, μετά τη χωριστή άτυπη συνάντησή της με τον εκλεγμένο ηγέτη της Ουγγαρίας ότι ήταν μια «πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με τον Πέτερ Μαγιάρ σήμερα στις Βρυξέλλες. Συζητήσαμε τα βήματα που απαιτούνται για να ξεκλειδωθούν τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία και είναι δεσμευμένα λόγω ανησυχιών για τη διαφθορά και το κράτος δικαίου».

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τη δουλειά σας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και την επανευθυγράμμιση με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά. Για μια ευημερούσα Ουγγαρία στην καρδιά του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού».

Ο ίδιος ο Μάγιαρ χαρακτήρισε τις συναντήσεις «εξαιρετικά εποικοδομητικές και παραγωγικές» και ανέφερε στη δική του ανάρτηση: «Συμφωνήσαμε ότι, ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, θα επιστρέψω στις Βρυξέλλες την εβδομάδα της 25ης Μαΐου για να ολοκληρώσουμε την πολιτική συμφωνία που είναι απαραίτητη ώστε η Ουγγαρία και ο ουγγρικός λαός να λάβουν, το συντομότερο δυνατό, τα κονδύλια της ΕΕ στα οποία δικαιούνται, που ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες δισεκατομμύρια φιορίνια».

Ο Ούγγρος ηγέτης σημείωσε: «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει καμία προϋπόθεση που θα ήταν αντίθετη με τα εθνικά συμφέροντα της Ουγγαρίας. Με μία φράση: τα κονδύλια της ΕΕ θα αρχίσουν σύντομα να φτάνουν στην Ουγγαρία, επιτρέποντάς μας να δώσουμε ώθηση στην ουγγρική οικονομία και να παραδώσουμε αυτό που χρειάζεται για μια λειτουργική και ανθρώπινη χώρα.»



Πηγή: ΚΥΠΕ