Η Κομισιόν χαιρετίζει την έγκριση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αναθεώρησης των κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, κάνοντας λόγο για σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και την ενίσχυση της δίκαιης κινητικότητας της εργασίας στην ΕΕ.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Ροξάνα Μινζάτου, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο θα ενισχύσει την πρόσβαση σε παροχές και θα βελτιώσει την εναρμόνιση τους με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών.

Όπως ανέφερε, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακά, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, ενώ θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών, σαφέστερων διαδικασιών και καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε πως προβλέπονται νέα εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης, των καταχρήσεων και των λαθών.

Πρόσθεσε ότι προσβλέπει σε ταχεία υιοθέτηση της προσωρινής συμφωνίας από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, σημειώνει ότι τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται τώρα να την επιβεβαιώσουν επισήμως πριν από την έναρξη ισχύος της.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες επικαιροποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει από το 2010 και, σύμφωνα με την Κομισιόν, αποτελούν σημαντικό βήμα για τη δίκαιη κινητικότητα της εργασίας στην ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο διευκολύνει τους πολίτες να εργάζονται, να ζουν ή να συνταξιοδοτούνται σε άλλα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μειώνοντας τη νομική αβεβαιότητα και τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για άτομα που μετακινούνται εντός της ΕΕ, νέο συντονισμό για τα επιδόματα μακροχρόνιας φροντίδας και αναθεωρημένους κανόνες για τα οικογενειακά επιδόματα. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές για πολίτες που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία.

Επιπλέον, εισάγονται μέτρα για την ενίσχυση της δίκαιης κινητικότητας της εργασίας, όπως νέος ορισμός της απάτης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, απαίτηση προηγούμενης ασφάλισης πριν από απόσπαση εργαζομένων και υποχρεωτικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών αποσπάσεων. Προβλέπεται επίσης υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης για αποσπάσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις για σύντομες μετακινήσεις.

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει ακόμη νέες ρυθμίσεις για τον συντονισμό των επιδομάτων ανεργίας σε διασυνοριακές περιπτώσεις, καθώς και πιο σαφείς κανόνες για τον καθορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης, ειδικά για εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι περίπου 16 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα ορισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι κανόνες συντονισμού της ΕΕ στοχεύουν στη διασφάλιση ότι οι πολίτες δεν χάνουν την κοινωνική τους προστασία κατά τη μετακίνησή τους εντός της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ