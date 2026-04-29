Η χούντα στο Μαλί, που ασκεί την εξουσία στο Μπαμακό, «θα πέσει αργά ή γρήγορα» και η Ρωσία που την υποστηρίζει πρέπει να φύγει «οριστικά» από τη χώρα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των ανταρτών του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Αζαουάντ (FLA).

«Το καθεστώς θα πέσει, αργά ή γρήγορα. Θα πέσει, δεν έχει λύση για να διατηρηθεί στην εξουσία (...) Μπροστά στην επίθεση του FLA για την ανάκτηση του εδάφους του Αζαούντ [το βόρειο Μαλί], από τη μία πλευρά, και την επίθεση των άλλων [των τζιχαντιστών του JNIM] στο Μπαμακό και σε άλλες πόλεις [από την άλλη], δεν θα μπορέσει να αντέξει», δήλωσε σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο στο Παρίσι ο Μοαμέντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν.

«Για να πάμε στην ειρήνη, για να υπάρξει σταθερότητα στο Αζαουάντ, στο Μαλί και αλλού στο Σαχέλ, πιστεύω πως το πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε να φύγει αυτή η χούντα», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «η κατάσταση είναι μακράν του να έχει τεθεί υπό τον έλεγχο» της χούντας του Μαλί, όπου υποστήριξε χθες βράδυ ο επικεφαλής της Ασιμί Γκοϊτά.

Το FLA, που αποτελείται από κοινότητες των Τουαρέγκ, της φυλής Πελ και Αράβων κυρίως, κατέλαβε το περασμένο Σαββατοκύριακο τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ, αναγκάζοντας τους Ρώσους παραστρατιωτικούς του Αφρικανικού Σώματος να αποσυρθούν. Η περιοχή Κιντάλ είναι «σήμερα κατά 80% υπό τον έλεγχό μας», είπε.

Οι αυτονομιστές προτίθενται τώρα να καταλάβουν και άλλες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Έχουμε ήδη απελευθερώσει το Κιντάλ, η Ταουντενίτ είναι ήδη υπό τον έλεγχό μας, το Γκαό, το Τιμπουκτού και η Μενάκα είναι οι προσεχείς στόχοι μας που θα απελευθερωθούν επίσης», είπε ο Μοαμέντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν.

«Στόχος μας είναι η Ρωσία να αποσυρθεί οριστικά από το Αζαούντ [βόρειο Μαλί] και πιο πέρα, από όλο το Μαλί», είπε ακόμη.

«Όλες τις αντιπαραθέσεις που είχαμε με τους Ρώσους, τις κερδίσαμε», είπε, διευκρινίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις «συνοδεύτηκαν από το Κιντάλ μέχρι την πόλη Ανεφίς», νοτιοδυτικά της πόλης.

Όμως, είπε, «δεν έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερα με τη Ρωσία, ούτε με καμία άλλη χώρα, το πρόβλημά μας είναι με το καθεστώς που κυβερνά το Μπαμακό».

Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εκτίμησε πως οι αντάρτες και οι τζιχαντιστές ανασυντάσσονται και ότι η κατάσταση στο Μαλί παραμένει «δύσκολη».

Χθες, Τρίτη, οι τζιχαντιστές της Ομάδας υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM, συνδέεται με την Αλ Κάιντα) απείλησαν από την πλευρά τους να αποκλείσουν τις εισόδους της πρωτεύουσας Μπαμακό, σύμφωνα με βίντεο εκπροσώπου τους.

Οι αυτονομιστές Τουαρέγκ του Μετώπου Απελευθέρωσης των Αζαουίντ (FLA) ανακοίνωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να κατακτήσουν τις μεγάλες πόλεις του βόρειου Μαλί και προβλέπουν πως η χούντα που βρίσκεται στην εξουσία "θα πέσει" απέναντι στην επίθεση που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι αντάρτες τους μαζί με τζιχαντιστές.

Οι δηλώσεις αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο του εκπροσώπου του FLA Μοχάμεντ Ελμαουλούντ Ραμαντάνε είναι μια απευθείας απάντηση στις δηλώσεις του επικεφαλής της χούντας του Μαλί χθες, Τρίτη, το βράδυ, του Ασίμι Γκόιτα, που, εμφανιζόμενος έπειτα από τρεις ημέρες σιωπής, είπε πως η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα είναι "υπό έλεγχο".

"Έχουμε ήδη απελευθερώσει το Κιντάλ, η Ταουντενίτ είναι ήδη υπό τον έλεγχό μας, το Γκάο, το Τιμπουκτού και η Μενάκα είναι οι προσεχείς στόχοι μας που θα απελευθερωθούν", δήλωσε σήμερα από το Παρίσι στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Ελμαουλούντ Ραμαντάνε.

Λαός ιστορικά νομαδικός, σύμμαχοι με τους Πελ και τους Άραβες στο πλαίσιο του FLA, που κατανέμεται μεταξύ διαφόρων κρατών --Μαλί, Νίγηρας, Αλγερία, Λιβύη και Μπουρκίνα Φάσο-- οι Τουαρέγκ δειξάγουν εδώ και δεκαετίες ένοπλο αγώνα κατά της "περιθωριοποίησής τους" ιδιαίτερα γύρω από την πόλη-κλειδί Κιντάλ.

Το Αζαουίντ, το οποίο διεκδικεί το FLA, είναι μια τεράστια περιοχή στον βορρά, που αντιστοιχεί στις διοικητικές περιοχές του Κιντάλ, του Γκούο, της Μενάκα και του Τιμπουκτού, στις οποίες προστίθενται τμήματα του Μόπτι στο κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του FLA, "η κατάσταση είναι μακράν του να έχει τεθεί υπό τον έλεγχο" της χούντας του Μαλί, όπου υποστήριξε χθες βράδυ ο επικεφαλής της Ασίμι Γκόιτα. Ο τελευταίος παραδέχθηκε ωστόσο πως η κατάσταση είναι "εξαιρετικά σοβαρή" και κάλεσε τον πληθυσμό σε "εθνική αφύπνιση" και να "ορθώσει το ανάστημά του



Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Δεν αποφάσισε για την επιστροφή προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ