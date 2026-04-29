Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα καταγράφηκε την Τετάρτη, καθώς οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα με το Ευρωκοινοβούλιο για την αναθεώρηση των κανόνων συντονισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, κλείνοντας έναν φάκελο που παρέμενε ανοικτός σχεδόν για μία δεκαετία.

Η συμφωνία θεωρείται μία από τις βασικές επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία έχει θέσει τα κοινωνικά ζητήματα ψηλά στην ατζέντα της. Ανώτερος κοινοτικός διπλωμάτης ανέφερε ότι η αναθεώρηση αφορά εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περίπου δύο εκατομμυρίων διασυνοριακών εργαζομένων, σημειώνοντας ότι «αφορά τους ανθρώπους» και την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων εντός της ΕΕ.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι η συμφωνία παρέχει την πολυαναμενόμενη σαφήνεια στον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθεσε ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν τους πολίτες που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος να κατανοούν καλύτερα τα δικαιώματά τους, να τα διεκδικούν και να αποκτούν πρόσβαση στα επιδόματα που δικαιούνται χωρίς πρόσθετα εμπόδια ή αβεβαιότητα.

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων εντός της ΕΕ, να συμβάλει στη λειτουργία ισχυρότερων αγορών εργασίας και να στηρίξει μία πιο ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο διπλωμάτη, όταν η Λευκωσία ανέλαβε την Προεδρία υπήρχε στήριξη από 15 κράτη μέλη, ενώ κατά τη σημερινή απόφαση 21 κράτη μέλη στήριξαν ρητά την προσωρινή συμφωνία.

Ο αξιωματούχος απέδωσε την εξέλιξη στην προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν, κάνοντας λόγο για διαφανή διαδικασία και ενεργή διαμεσολάβηση από την Κυπριακή Προεδρία. «Η Ευρώπη αποδίδει όταν συνεργάζεται», ανέφερε.

Η συμφωνία αναθεωρεί τους Κανονισμούς 883/2004 και 987/2009, οι οποίοι ρυθμίζουν τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ να μην χάνουν ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα όταν εργάζονται ή διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς: επιδόματα ανεργίας, επιδόματα μακροχρόνιας φροντίδας, πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές για οικονομικά μη ενεργά άτομα, οικογενειακά επιδόματα και κανόνες που αφορούν αποσπασμένους εργαζομένους ή άτομα που εργάζονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργίας, ο διπλωμάτης επισήμανε ότι πολίτες που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος θα μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από την προηγούμενη χώρα τους για έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Παράλληλα, εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 22 συνεχόμενες εβδομάδες σε άλλο κράτος μέλος, θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη χώρα στην οποία εργάστηκαν τελευταία, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ο διπλωμάτης ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν επίσης αυστηρότερα μέτρα ενεργοποίησης και ελέγχου για την εφαρμογή των νέων κανόνων, κάτι που ζητούσαν αρκετά κράτη μέλη.

Στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας, η συμφωνία προβλέπει σαφέστερο ορισμό των σχετικών παροχών και τη δημιουργία καταλόγου επιδομάτων που θα καλύπτονται από τους αναθεωρημένους κανόνες, ο οποίος θα επανεξεταστεί από την Κομισιόν τρία χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής τους.

Για τα οικογενειακά επιδόματα, οι νέοι κανόνες αποσαφηνίζουν τη διάκριση μεταξύ παροχών που αντικαθιστούν χαμένο εισόδημα λόγω ανατροφής παιδιών και άλλων οικογενειακών παροχών, με στόχο την ενίσχυση της κοινής ευθύνης των γονέων.

Σε ό,τι αφορά τους αποσπασμένους εργαζομένους, προβλέπεται υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών όταν εργαζόμενος μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος, με εξαιρέσεις για επαγγελματικά ταξίδια και δραστηριότητες διάρκειας έως τριών ημερών. Η εξαίρεση αυτή δεν θα ισχύει για τον κατασκευαστικό τομέα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών κοινωνικής ασφάλισης και σαφέστερους κανόνες για άτομα που εργάζονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ώστε να καθορίζεται ποια εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται.

Ο κοινοτικός διπλωμάτης σημείωσε ακόμη ότι αρκετές πρόνοιες, όπως οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, η πρόσβαση οικονομικά μη ενεργών ατόμων σε κοινωνικές παροχές και τα οικογενειακά επιδόματα είχαν συμφωνηθεί ήδη από το 2019, ωστόσο χωρίς συνολική συμφωνία δεν μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη περίμεναν την ολοκλήρωση αυτής της αναθεώρησης για να επωφεληθούν», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια να υιοθετηθεί επισήμως.

